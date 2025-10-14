Vorarlberg

Tot aufgefunden: Tochter soll eigene Mutter (78) erstickt haben

Der Schriftzug „Polizei“ auf einem unscharfen Polizeiauto.
Die 78-jährige Frau wurde nach bisherigen Erhebungen in einer Wohnung erstickt. Tatverdächtig ist ihre Tochter.
14.10.25, 14:24
Eine 78-jährige Frau ist am Sonntag in einer Wohnung in Mäder (Bezirk Feldkirch) von der herbeigerufenen Polizei tot aufgefunden worden. Bisherige Erhebungen und das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Obduktion deuten darauf hin, dass die Frau erstickt worden sein dürfte.

Als dringend tatverdächtig gilt nach Angaben der Polizei derzeit die 56-jährige Tochter des Opfers. Sie wurde am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch festgenommen.

Die Ermittlungen sowie die Vernehmung der Tatverdächtigen durch das Landeskriminalamt Vorarlberg waren am Dienstagnachmittag noch im Gange.

(Agenturen)  | 

