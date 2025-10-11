Betrunkene 18-Jährige verursachte Verkehrsunfall in Vorarlberg

Ein 41 Jahre alter Pkw-Lenker ist Freitagnacht in Lustenau im Vorarlberger Bezirk Dornbirn bei einem Frontalzusammenstoß verletzt worden. Eine betrunkene Autofahrerin war mit ihrem Wagen von ihrer Fahrspur abgekommen und in das Auto des 41-Jährigen gekracht. Die 18-Jährige und ihre vier Mitfahrer blieben unverletzt. Ein Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung der Lenkerin, so die Landespolizeidirektion am Samstag. Ihr wurde sofort der Führerschein abgenommen.

Betrunkene Lenkerin Angezeigt

Der Unfall passierte gegen 22.00 Uhr an der Kreuzung der L203 und der Zellgasse. Der 41-Jährige wollte in die Zellgasse abbiegen. Zur selben Zeit näherte sich die 18-jährige Lenkerin mit ihrem Pkw aus der entgegengesetzten Richtung der Kreuzung. Sie hielt zunächst an, fuhr dann in den Kreuzungsbereich, kam von ihrer Fahrspur ab und prallte frontal gegen den Pkw des Mannes.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart ineinander verkeilt, dass die Bergung nur mit Spezialwerkzeug der Feuerwehr und Unterstützung des Abschleppdienstes möglich war. Die junge Frau wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit und fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr angezeigt.