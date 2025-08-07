Recyclingbetrieb in Götzis in Flammen: Warnung an Anwohner

In einem Recyclingbetrieb in Götzis (Bezirk Feldkirch) ist am Donnerstag gegen Mittag ein Brand ausgebrochen. Das Feuer dürfte in der Papierhalle des Abfallwirtschaftszentrums entstanden sein. Derzeit brenne lediglich Papier ohne chemische Zusatzstoffe, so die Polizei in einer Mitteilung am frühen Nachmittag.

Dennoch werde die Bevölkerung der umliegenden Gemeinden Götzis, Koblach, Altach und Mäder gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Aufenthalt im Freien sollte auf eine kurze Dauer beschränkt werden, hieß es.

Rauchwolke weithin sichtbar

Die Rauchwolke war weithin im Rheintal sichtbar. Die Landesstraße 203, die am Recyclingbetrieb vorbeiführt, wurde wegen der Brandbekämpfungsmaßnahmen gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.