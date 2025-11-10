Taxifahrer in Dornbirn mit Messer bedroht und ausgeraubt
Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Dornbirn einen Taxilenker überfallen. Der Fahrgast hielt dem Chauffeur ein Messer an den Hals und forderte ihn zur Herausgabe seiner Börse auf.
Nach Erhalt der Geldtasche stieg er aus und flüchtete zu Fuß mit Bargeld in unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Allfällige Zeugen werden gebeten, sich zu melden.
Taxilenker blieb unverletzt
Der etwa 35 Jahre alte, als schlank beschriebene Täter war gegen 17.40 Uhr bei der Taxi-Haltstelle am Bahnhof in das Taxi eingestiegen. An einer Kreuzung bat der Fahrgast den Lenker im Vorarlberger Dialekt anzuhalten.
Weil der Räuber bei dem Überfall den Kragen seiner roten Windjacke über den Mund gezogen hatte und eine Mütze trug, lagen kaum Angaben zu seinem Gesicht vor. Der Taxilenker wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Geldbörse fand eine Passantin einige Straßen weiter.
Kommentare