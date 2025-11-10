Taxifahrer in Dornbirn mit Messer bedroht und ausgeraubt

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in Dornbirn einen Taxilenker überfallen. Der Fahrgast hielt dem Chauffeur ein Messer an den Hals und forderte ihn zur Herausgabe seiner Börse auf.

Nach Erhalt der Geldtasche stieg er aus und flüchtete zu Fuß mit Bargeld in unbekannter Höhe. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos, teilte die Vorarlberger Polizei mit. Allfällige Zeugen werden gebeten, sich zu melden.