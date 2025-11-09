Bewaffneter Überfall auf Blumengeschäft in Dornbirn

Ein mit einem Messer bewaffneter Unbekannter hat am Samstagvormittag ein Blumengeschäft in Dornbirn überfallen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein Mann die 80-jährige Verkäuferin und forderte von ihr die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er das Geld von der Frau ausgehändigt bekommen hatte, flüchtete der Täter in Richtung Dornbirner Ache. Die Polizei bat um Hinweise.

Der vorerst Unbekannte kam gegen 9.30 Uhr in die Blumenhandlung in der Vorderen Achmühlerstraße und gab gegenüber der Seniorin an, einen Rosenstrauß kaufen zu wollen. Doch dann bedrohte er die betagte Frau mit einem Messer. Diese gab seinen Forderungen nach und blieb unverletzt, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Vorarlberg gegenüber der APA sagte.

Laut Täterbeschreibung dürfte es sich um einen rund 30 Jahre alten Mann handeln. Er trug eine blaue Jacke und eine hellgraue Wintermütze und war von mittlerer Statur. Die Polizei bat um Hinweise unter der Telefonnummer 059/1338140100.