Radfahrer entdeckte verunglückten, vorerst unbekannten Motorradfahrer

Ein Radfahrer hat am späten Dienstagnachmittag in Koblach (Bezirk Feldkirch) einen tödlich verunglückten Motorradlenker entdeckt. Der Biker lag in einer Böschung neben der Koblacher Straße (L55).

Wie die Erhebungen der Polizei ergaben, starb der Motorradfahrer an einem massiven Schädelhirntrauma. Die Identität des Mannes stand vorerst nicht fest. Leiche und Motorrad wurden von Feuerwehr und Wasserrettung geborgen. Da die Abklärungen zur Identitätsfeststellung noch liefen, wurde der Leichnam von der Staatsanwaltschaft Feldkirch zunächst nicht freigegeben.