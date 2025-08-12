Rucksack führte zu rätselhafter Leiche in Stubaier Alpen

Ein Alpinist ist Montagabend 200 Meter unterhalb der Hammerspitze in den Stubaier Alpen im Gemeindegebiet von Trins in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) tot in einer steilen Rinne aufgefunden worden.

Zuvor hatten Bergsteiger zwischen Hammerspitze und Padasterjochhaus einen Rucksack entdeckt, woraufhin ein Suchflug eines Polizeihubschraubers eingeleitet und die Leiche letztlich geortet wurde. Der genaue Unfallhergang war vorerst ebenso unklar wie die Identität des Alpinisten.

Die Leiche des Mannes wurde Dienstagvormittag geborgen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Eine Obduktion sei angeordnet worden. Diese soll voraussichtlich am Mittwoch durchgeführt werden. Noch offen blieb zunächst auch, wann genau es zu dem tödlichen Unfall kam.

Bergung zunächst nicht möglich

Der Notarzt des nachalarmierten Notarzthubschraubers "Christophorus 1" hatte Montagabend nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen können. Die Bergung des Leichnams war aufgrund der Dunkelheit zunächst nicht möglich gewesen. Die Hammerspitze liegt auf rund 2.641 Metern Seehöhe.