Bankdaten manipuliert: Tiroler Firma um ein Vermögen betrogen

Eine Firma mit Sitz im Tiroler Inzing (Bezirk Innsbruck-Land) ist Opfer eines groß angelegten Online-Betrugs geworden.

Ein bisher unbekannter Täter hatte die Bankdaten von mehreren Rechnungen eines Kunden der Firma manipuliert, wodurch letzterer die Rechnungsbeträge auf ein ausländisches Konto des Betrügers anstatt auf das Konto des Unternehmens überwies.