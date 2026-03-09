Mit Quad 50 Meter in die Tiefe gestürzt: 62-Jähriger stirbt in Vorarlberg
Zusammenfassung
- 62-jähriger Mann stürzte mit Quad in Feldkirch-Tosters 50 Meter in die Tiefe und verstarb im Krankenhaus.
- Fahrt begann in Liechtenstein, weshalb Behörden beider Länder in die Ermittlungen eingebunden sind.
- Polizei, Bergrettung und Feuerwehr waren im Einsatz; das Quad wurde sichergestellt.
Ein 62-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Quadunfall ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Abend mitteilte, durchbrach er gegen 11.25 Uhr auf einer Wiese in Feldkirch-Tosters aus bisher ungeklärter Ursache einen Wildzaun und stürzte über einen Felsvorsprung rund 50 Meter in die Tiefe, wo er gegen einen Baum prallte. Auch das Quad stürzte über die Felskante.
Fahrt begann in Liechtenstein
Zwei Zeugen hätten umgehend Erste Hilfe geleistet. Der Verletzte wurde mittels Taubergung durch den Notarzthubschrauber geborgen und in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert, wo er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen verstarb. Weil der Mann seine Fahrt in Liechtenstein begonnen hatte, sind Behörden beider Staaten eingebunden. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete eine Sicherstellung des Fahrzeugs an. Neben Polizeibeamten beider Staaten waren auch die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.
