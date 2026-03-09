Mit Quad 50 Meter in die Tiefe gestürzt: 62-Jähriger stirbt in Vorarlberg

Ein 62-jähriger Mann ist am Sonntag bei einem Quadunfall ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Abend mitteilte, durchbrach er gegen 11.25 Uhr auf einer Wiese in Feldkirch-Tosters aus bisher ungeklärter Ursache einen Wildzaun und stürzte über einen Felsvorsprung rund 50 Meter in die Tiefe, wo er gegen einen Baum prallte. Auch das Quad stürzte über die Felskante.