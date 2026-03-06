Männer wollten Opfer nach Raub auf Gleise stoßen

Bei einem Raubversuch am Bahnhof Lochau (Bezirk Bregenz) haben am Donnerstag zwei Männer versucht, ihr Opfer auf die Gleise zu stoßen. Der 38-Jährige setzte sich laut Exekutivangaben zur Wehr, als die beiden 19 und 20 Jahre alten Syrer ihm das Mobiltelefon zu entwenden versuchten.

Erst als ein Zeuge dem Mann zu Hilfe kam, ließen die Angreifer von ihm ab. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Die Tat ereignete sich gegen 14.30 Uhr am Bahnsteig. Der 19-Jährige wollte dem Tunesier durch einen Griff in die Jackentasche das Handy stehlen. Als dieser sich wehrte, attackierten die beiden den 38-Jährigen mit Faustschlägen und setzten das auch fort, als er zu Boden ging. Als er wieder auf die Beine kam, versuchten die Männer, ihn auf die Bahngleise zu stoßen.

Opfer erlitt Prellungen

Nach dem Eingreifen des Zeugen flüchteten die Angreifer in Richtung Bahnhofsvorplatz, wo sie schließlich festgenommen wurden. Die Verdächtigen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der 38-Jährige habe bei der Tat Schürfwunden und Prellungen erlitten, so die Polizei.

Der Auslöser der Auseinandersetzung sei noch Gegenstand von Ermittlungen.