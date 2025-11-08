Pkw schoss 20 Meter über Böschung: Insassen selber befreit

Rund 20 Meter ist ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug in der Nacht auf Samstag in Riefensberg (Bezirk Bregenz) über eine steile Böschung hinabgestürzt. Die beiden Insassen - ein 30-Jähriger und ein 44-Jähriger - konnten sich selbst aus dem Wagen befreien und die Rettungskräfte verständigen. Die beiden Verletzten wurden mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

40 Personen im Einsatz

Das Fahrzeug war gegen 23 Uhr aus bisher noch ungeklärter Ursache rechts von der Gemeindestraße abgekommen. Laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Vorarlberg standen zur Bergung mehr als 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Bergrettung sowie Rettungsbedienstete im Einsatz.