Brand durch Akku in Vorarlberg: Zwei Männer im Krankenhaus
58-Jähriger baute Energiespeicher auf Basis von Lithium-Akkus, dabei entzündete sich eine Batterie.
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Koblach (Bezirk Feldkirch) sind am Montagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Ein 58-Jähriger baute Energiespeicher auf Basis von Lithium-Akkus, wobei sich eine Batterie entzündete, so die Polizei.
Ein im selben Haus wohnender 57-jähriger Angehöriger des Mannes konnte den Brand rasch löschen. Beide Männer wurden aber mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, der ältere der beiden erlitt zudem Verbrennungen.
