Nachts mit 240 km/h über die A14 gerast - Auto beschlagnahmt

Eine Zivilstreife hat bei Verkehrskontrollen in Vorarlberg vergangenes Wochenende einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der bei Dornbirn mit 240 km/h - 130 km/h schneller als erlaubt - auf der regennassen A14 Richtung Deutschland raste.

Der 34-jährige Deutsche wurde angehalten, Auto und Führerschein wurden ihm abgenommen. Er hatte zwei Mitfahrerinnen dabei, berichtete die Polizei am Dienstag.

Ein Schweizer, der direkt hinter ihm mit 211 km/h unterwegs war, wird noch gesucht.