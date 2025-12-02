Nachts mit 240 km/h über die A14 gerast - Auto beschlagnahmt
Eine Zivilstreife hat bei Verkehrskontrollen in Vorarlberg vergangenes Wochenende einen Raser aus dem Verkehr gezogen, der bei Dornbirn mit 240 km/h - 130 km/h schneller als erlaubt - auf der regennassen A14 Richtung Deutschland raste.
Der 34-jährige Deutsche wurde angehalten, Auto und Führerschein wurden ihm abgenommen. Er hatte zwei Mitfahrerinnen dabei, berichtete die Polizei am Dienstag.
Ein Schweizer, der direkt hinter ihm mit 211 km/h unterwegs war, wird noch gesucht.
Das Schweizer Fahrzeug konnte die Polizei nicht anhalten, Ermittlungen zur Identität des Lenkers sind im Gange. Ob die beiden sich ein Rennen lieferten oder zufällig hintereinander her fuhren, war laut Polizei vorerst nicht bekannt.
Ebenfalls in der Nacht auf Samstag wurden außerdem zwei alkoholisierte und drei suchtgiftbeeinträchtigte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen. Sie werden angezeigt.
