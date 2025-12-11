Zwei Tote nach Schussattentat in Vorarlberg

In Feldkirch-Gisingen ist am Donnerstagabend ein 67-jähriger Mann durch mehrere Schüsse getötet worden. Als dringend tatverdächtig gilt ein 45-jähriger Mann, den das Einsatzkommando Cobra im Zuge der Fahndungsmaßnahmen kurz nach 20 Uhr tot in seinem Wohnhaus aufgefunden habe, teilte die Landespolizeidirektion gegen 21 Uhr mit.

Zu den tödlichen Schüssen kam es laut Exekutive gegen 17.15 Uhr an der Wohnadresse des Opfers. Polizei- und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Zunächst hieß es, der Angeschossene sei lebensbedrohlich verletzt worden. Nach dem Verdächtigen wurde in der Folge per landesweiter Alarmfahndung gesucht, diese wurde gegen 18 Uhr aufgehoben.

Hintergründe noch unklar

Die Spurensicherung am Tatort und am Auffindungsort des Tatverdächtigen seien derzeit noch im Gange, so die Polizei in ihrer Mitteilung. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Landeskriminalamt Vorarlberg übernommen. Tathergang sowie das Tatmotiv seien Gegenstand der Untersuchungen. Mit Ergebnissen sei im Laufe der nächsten Tage zu rechnen.

Sie sind in einer verzweifelten Lebenssituation und brauchen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Unter www.suizid-praevention.gv.at finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich. Hilfe finden: BÖP-Helpline - kostenlos und anonym von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 13.00 Uhr telefonisch unter 01/504 8000 oder per Mail: helpline@psychologiehilft.at - www.psychnet.at Psychologen-Suchmaschine. Infos für Jugendliche gibt es unter www.bittelebe.at. Rat-auf-Draht-Notruf: 147; www.rataufdraht.at.