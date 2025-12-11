Mann bei Schussdelikt in Vorarlberg lebensbedrohlich verletzt

In Feldkirch ist am Donnerstagabend ein Mann durch ein Schussdelikt lebensbedrohlich verletzt worden. Das teilte die Landespolizeidirektion auf APA-Anfrage mit, Vorarlberger Medien hatten zuvor von Schüssen und einer Alarmfahndung berichtet.

Der Einsatz sei derzeit noch im Gange, hieß es gegen 20 Uhr.

Für die Bevölkerung bestehe aber keine Gefahr. Offenbar hat sich der Tatverdächtige inzwischen in einem Haus in Batschuns (Bezirk Feldkirch) verschanzt, berichtete der ORF Vorarlberg unter Berufung auf den Bürgermeister der Gemeinde Zwischenwasser, zu der die Ortschaft Batschuns gehört. Demnach fand dort am Abend ein Cobra-Einsatz statt. Eine Bestätigung seitens der Polizei gab es dafür vorerst nicht.