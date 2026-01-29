LKW-Unfall auf A14: Diabetiker verliert Bewusstsein am Steuer

Ein 56-jähriger LKW-Fahrer aus Italien verursachte am Donnerstagvormittag einen Unfall auf der A14 bei Altach, nachdem er aufgrund einer schweren Unterzuckerung kurzzeitig das Bewusstsein verloren hatte. Der LKW samt Anhänger prallte mehrfach gegen die Mittelleitschiene und kam schließlich auf der Überholspur im Bereich der A14-Abfahrt Altach zum Stehen. Durch herumfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein unbeteiligter PKW beschädigt.

Medizinischer Notfall als Unfallursache

Der Fahrer, der an schwerer Diabetes leidet, erlitt während der Fahrt eine starke Unterzuckerung, die zum kurzzeitigen Bewusstseinsverlust führte. Obwohl der Mann bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in das Landeskrankenhaus Hohenems eingeliefert.