Deutscher Skitourengeher überlebt Lawinenunfall am Arlberg

Ein Skitourengeher ist am Donnerstag in Stuben am Arlberg von einer Lawine gut hundert Meter mitgerissen worden. Der 46-jährige Deutsche wurde dabei teilweise verschüttet, konnte sich aber selbst aus den Schneemassen befreien. Er blieb unverletzt, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Der Mann war als Teil einer fünfköpfigen Gruppe in einen Nordhang im Bereich Albonagrat eingefahren. Als er als Vierter der Gruppe den Hang befuhr, löste sich das Schneebrett. Der Wintersportler habe nach dem Lawinenunfall selbstständig ins Tal abfahren können.

Deutliche Warnung

Der Österreichische Alpenverein mahnte in einer Aussendung gerade an den ersten Schönwettertagen nach Neuschnee zur Vorsicht. Die Kombination aus Neuschnee, starkem Wind und heiklen Altschneeschichten schaffe derzeit eine gefährliche Ausgangslage für Skitourengeher und Variantenfahrer.