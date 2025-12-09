20 Jugendliche verabredeten sich zu Massenschlägerei

Rund 20 Jugendliche, die zu zwei rivalisierenden Jugendgruppen gehören, haben sich am späten Montagabend in Lustenau (Bezirk Dornbirn) zu einer verabredeten Schlägerei getroffen. Es gab mindestens drei leicht Verletzte durch Faustschläge und Schubsereien, berichtete die Polizei.