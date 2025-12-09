Lustenau

20 Jugendliche verabredeten sich zu Massenschlägerei

Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs im Dunkeln.
Mindestens drei Personen wurden leicht verletzt. Es wird wegen Raufhandel ermittelt.
09.12.25, 13:50
Rund 20 Jugendliche, die zu zwei rivalisierenden Jugendgruppen gehören, haben sich am späten Montagabend in Lustenau (Bezirk Dornbirn) zu einer verabredeten Schlägerei getroffen. Es gab mindestens drei leicht Verletzte durch Faustschläge und Schubsereien, berichtete die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizei flüchteten mehrere Beteiligte, teils mit Fahrzeugen, in Richtung Hohenems; diese wurden aber angehalten. 15 Personen werden unter anderem wegen des Verdachts auf Raufhandel angezeigt.

