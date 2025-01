In mehreren Bundesländern aktives Einbrecherduo in Vorarlberg gefasst

Die Vorarlberger Polizei hat am Donnerstag in Feldkirch zwei mutmaßliche Einbrecher verhaftet, gegen die in Niederösterreich und Oberösterreich bereits ermittelt wurde. Die beiden 58 und 53 Jahre alten Kosovaren wurden kontrolliert, nachdem sie von einer Anrainerin als verdächtig gemeldet worden waren. Einer der Männer hatte im Hosenbund versteckt zwei Schraubenzieher dabei. Gegen den 53-Jährigen bestand schon eine Festnahmeanordnung wegen Wohnraum-Einbruchsdiebstählen.

Noch während der weiteren Abklärung ging bei der Polizei eine Anzeige wegen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in Feldkirch ein. Aufgrund der Spurensicherung ergab sich laut Exekutive der dringende Verdacht, dass die beiden Männer vor der Kontrolle diesen Einbruchsdiebstahl begangen hatten. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch ordnete daher auch die Festnahme des 58-Jährigen an. Sie wurden in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.