Einbruchsserie in Schulen und Kindergärten in Oberösterreich geklärt

Die Polizei hat 65 Einbrüche, die großteils in Kindergärten und Schulen in Oberösterreich verübt wurden, geklärt: Zehn davon sollen auf das Konto eines Pärchens in den 30ern gehen, der Rest auf jenes von sechs Tätern im Alter zwischen 18 und 22 Jahren. Abgesehen hatten sie es vor allem auf Bargeld und Elektronik, so die Polizei. Einbruchswerkzeug, Tatkleidung sowie Diebesgut wurden sichergestellt, ein Teil der Täter ist in Untersuchungshaft.