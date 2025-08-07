Verletzter Hund in Vorarlberg mit Hubschrauber gerettet

Eine schwer verletzten Hündin konnte am Mittwoch von Bergrettung und Flugpolizei in einer gemeinsamen Rettungsaktion aus einer steilen Schlucht geborgen werden. Das Tier war im Gemeindegebiet von Mittelberg (Bezirk Bregenz) auf einem Wanderweg abgestürzt.

Der 1,5 Jahre alte Golden Retriever war mit seinen Besitzern, einem deutschen Urlauber und seiner Frau, auf einer Wanderung um den Widderstein unterwegs, als ein nicht angeleinter Hund einer entgegenkommenden Wandergruppe auf die Hündin losging, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Donnerstag berichtet.

Besitzer stieg zu seinem Hund ab

Die verängstigte Hündin flüchtete und stürzte rund 40 Meter ab. Der Besitzer konnte das Tier über einen Umweg erreichen, jedoch nicht mehr zurückkehren. Die Bergrettung Mittelberg rückte mit fünf Einsatzkräften aus und forderte die Flugpolizei an, die Hund und Halter per Taubergung sicher ins Tal brachte.