Verletzter Hund in Vorarlberg mit Hubschrauber gerettet
Zusammenfassung
- Eine schwer verletzte Hündin wurde in Mittelberg nach einem Absturz von Bergrettung und Flugpolizei gerettet.
- Der Hund stürzte nach einer Attacke durch einen anderen Hund rund 40 Meter in eine Schlucht und wurde gemeinsam mit dem Besitzer per Hubschrauber geborgen.
- In der Tierklinik wurden schwere Verletzungen festgestellt, aber die Ärzte hoffen auf vollständige Genesung.
Eine schwer verletzten Hündin konnte am Mittwoch von Bergrettung und Flugpolizei in einer gemeinsamen Rettungsaktion aus einer steilen Schlucht geborgen werden. Das Tier war im Gemeindegebiet von Mittelberg (Bezirk Bregenz) auf einem Wanderweg abgestürzt.
Der 1,5 Jahre alte Golden Retriever war mit seinen Besitzern, einem deutschen Urlauber und seiner Frau, auf einer Wanderung um den Widderstein unterwegs, als ein nicht angeleinter Hund einer entgegenkommenden Wandergruppe auf die Hündin losging, wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Donnerstag berichtet.
Besitzer stieg zu seinem Hund ab
Die verängstigte Hündin flüchtete und stürzte rund 40 Meter ab. Der Besitzer konnte das Tier über einen Umweg erreichen, jedoch nicht mehr zurückkehren. Die Bergrettung Mittelberg rückte mit fünf Einsatzkräften aus und forderte die Flugpolizei an, die Hund und Halter per Taubergung sicher ins Tal brachte.
In einer Tierklinik wurde bei der Hündin eine Beckenfraktur, ein Schädel-Hirn-Trauma und ein Pneumothorax festgestellt. "Laut Tierärzten besteht jedoch Hoffnung auf vollständige Genesung", heißt es in einer Aussendung der Polizei.
