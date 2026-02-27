Über 20 Autos in Bregenz aufgebrochen: Serientäter festgenommen

Die Vorarlberger Polizei hat eine Serie an Pkw-Einbruchsdiebstählen aufgeklärt. Ein 40-Jähriger wurde als mutmaßlicher Serieneinbrecher festgenommen. Er soll Ende vergangenen Jahres in Bregenz in über 20 Autos eingebrochen haben. Der Mann habe im Zuge der Ermittlungen ein umfassendes Geständnis abgelegt, teilte die Exekutive am Freitag mit.

Der Spanier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Der Verdächtige war laut Polizeiangaben im November und Dezember 2025 vor allem im Raum Bregenz-Vorkloster aktiv. Er soll 21 Pkw aufgebrochen und in zwölf Fällen Gegenstände daraus entwendet haben.

Durch die Diebstähle und das Aufbrechen der Fahrzeuge sei erheblicher Sachschaden entstanden. Zudem brach der Mann in mehrere Keller ein sein und entwendete einen E-Scooter.