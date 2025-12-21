Ein Toter und zwei verletzte Jugendliche bei Verkehrsunfällen

Ein 62-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Hörbranz (Bezirk Bregenz) ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Lenker mit seinem Pkw links von einer Straße abgekommen und frontal gegen eine Grundstücksmauer geprallt. Kurz vor 2 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten waren bereits mehrere Personen dabei, den Unfalllenker zu reanimieren. Letztlich konnte der Notarzt aber nur noch seinen Tod feststellen.

Glück im Unglück gab es wenig später für zwei Jugendliche: Die Burschen sind am Sonntag gegen 5.20 Uhr bei einem Unfall in Höchst (Bezirk Bregenz) "nur" verletzt worden. Ein alkoholisierter 17-Jähriger ohne Führerschein kam laut Polizei mit einem Pkw von der Straße ab und durchbrach ein Ortsschild sowie eine Straßenlaterne. Das Auto drehte sich und stürzte in einen zwei bis drei Meter tiefen Graben. Der Lenker befreite sich selbst, den Beifahrer (18) holte die Feuerwehr aus dem Unfallauto. Die Verletzten wurden ins LKH Bregenz gebracht.