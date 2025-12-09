86-jähriger E-Bike-Fahrer nach Kollision mit Fußgänger verstorben

Ein 86-jähriger E-Bike-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Schwarzach seinen Verletzungen erlegen. Der Mann kollidierte am 8. Dezember gegen 12:15 Uhr auf der Dammstraße mit einem 60-jährigen Fußgänger und stürzte. Wie die Polizei Vorarlberg mitteilte, verstarb der Senior später im Landeskrankenhaus Feldkirch .

Laut Polizeibericht hatte sich der Unfall ereignet, nachdem eine 60-jährige E-Bike-Fahrerin, die in Begleitung des 86-Jährigen unterwegs war, ihre Klingel betätigt hatte. Der 60-jährige Fußgänger und seine 36-jährige Begleiterin hielten daraufhin am Straßenrand an. Die Radfahrerin konnte die Fußgänger problemlos passieren, doch der hinter ihr fahrende 86-Jährige kollidierte aus noch ungeklärter Ursache mit dem am Straßenrand stehenden Mann.

Rettungseinsatz und Ermittlungen

Nach dem Sturz wurde der Senior von Rettungskräften und einem Notarzt erstversorgt. Obwohl er zunächst ansprechbar war, musste er mit dem Notarzthubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizeiinspektion Wolfurt.