Drei Verletzte bei Pkw-Frontalkollision in Vorarlberg

Drei Personen sind Freitagabend bei einer Frontalkollision zweier Pkw im Vorarlberger Lingenau (Bezirk Bregenz) verletzt worden.

Ein 18-Jähriger war gegen 21 Uhr auf der Hittisauer Straße (L 205) unterwegs, als er seinem Beifahrer laut Polizei "etwas am Autoradio zeigen" wollte. Er geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen. Dessen 58-jährige Lenkerin hatte nicht rechtzeitig ausweichen können. Sie wurde ins Krankenhaus Bregenz gebracht.