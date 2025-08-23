Drei Verletzte bei Pkw-Frontalkollision in Vorarlberg
Drei Personen sind Freitagabend bei einer Frontalkollision zweier Pkw im Vorarlberger Lingenau (Bezirk Bregenz) verletzt worden.
Ein 18-Jähriger war gegen 21 Uhr auf der Hittisauer Straße (L 205) unterwegs, als er seinem Beifahrer laut Polizei "etwas am Autoradio zeigen" wollte. Er geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen. Dessen 58-jährige Lenkerin hatte nicht rechtzeitig ausweichen können. Sie wurde ins Krankenhaus Bregenz gebracht.
Der Pkw der Frau war auf dem Gehsteig zum Stillstand gekommen, der des Mannes quer auf der Fahrbahn. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Die Fahrertür der 58-Jährigen klemmte anschließend, konnte jedoch von Passanten geöffnet werden.
Der 18-Jährige und dessen Freund verließen das Fahrzeug selbstständig und wurden an Ort und Stelle versorgt. Die Feuerwehr Lingenau stand mit zwei Fahrzeugen und 20 Kräften im Einsatz. Zudem waren drei Notärzte mit einem Einsatzfahrzeug sowie acht Sanitäter und zwei Rettungswagen ausgerückt.
