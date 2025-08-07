Bub (11) fischt allein: Vier Verletzte bei Kontrolle

Eine Kontrolle einer niederländischen Urlauberfamilie durch zwei Fischereiaufsichtsorgane am Lünersee (Bez. Bludenz) ist am Mittwoch in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausgeartet.

Der elfjährige Bub der Familie wurde allein beim Angeln angetroffen, was den Vorarlberger Fischereibestimmungen widerspricht. Als die Familie der Aufforderung nicht nachkam, den Buben nicht alleine fischen zu lassen, wollten die Aufsichtsorgane die Tageskarte der Urlauber einziehen.