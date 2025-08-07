Bub (11) fischt allein: Vier Verletzte bei Kontrolle
Zusammenfassung
- Bei einer Kontrolle am Lünersee gerieten zwei Fischereiaufsichtsorgane und eine niederländische Urlauberfamilie in Streit.
- Der elfjährige Sohn der Familie wurde beim alleinigen Angeln angetroffen, was gegen die Vorarlberger Fischereibestimmungen verstößt.
- Bei einer anschließenden Rangelei wurden vier Personen leicht verletzt, die Eltern werden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung angezeigt.
Eine Kontrolle einer niederländischen Urlauberfamilie durch zwei Fischereiaufsichtsorgane am Lünersee (Bez. Bludenz) ist am Mittwoch in eine handgreifliche Auseinandersetzung ausgeartet.
Der elfjährige Bub der Familie wurde allein beim Angeln angetroffen, was den Vorarlberger Fischereibestimmungen widerspricht. Als die Familie der Aufforderung nicht nachkam, den Buben nicht alleine fischen zu lassen, wollten die Aufsichtsorgane die Tageskarte der Urlauber einziehen.
Daraufhin entbrannte laut Polizei eine Rangelei, bei der vier Personen - darunter auch der Elfjährige - leicht verletzt wurden.
Die Eltern werden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie schwerer Körperverletzung angezeigt. Wird ein Sachverständiger während der Erfüllung seiner Pflichten verletzt, geht der Gesetzgeber immer von einer schweren Körperverletzung aus.
