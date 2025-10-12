Boote krachten am Bodensee ineinander: Frau kam ums Leben

Bei einem schweren Schiffsunfall auf dem österreichischen Teil des Bodensees ist am Samstagnachmittag eine Frau gestorben.

Ein mit vier Österreichern besetztes Motorboot soll mit hoher Geschwindigkeit auf ein Segelboot zugefahren sein, auf dem sich zwei Deutsche, ein Mann und eine Frau, befanden. Das Motorboot soll mit unverminderter Geschwindigkeit gegen das Segelboot gekracht sein. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am gegen 15.35 Uhr.

Tödliche Folgen der Kollision

Durch die Wucht des Aufpralls kenterte das Segelboot und wurde vollständig zerstört. Während sich der Mann noch rechtzeitig mit einem Sprung ins Wasser retten konnte, bemerkte die Frau das herannahende Boot zu spät. Sie erlitt schwerste Verletzungen und wurde im Wasser treibend aufgefunden.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe- und Reanimationsmaßnahmen verstarb die Deutsche noch an der Unfallstelle. Die vier Personen im Motorboot sowie der Mann vom Segelboot blieben körperlich unverletzt, standen jedoch unter Schock und wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.