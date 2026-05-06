Auffahrunfall in Hard löst Kettenreaktion aus

Bei einem Auffahrunfall auf der Rheinstraße in Hard wurden am Dienstagnachmittag vier Fahrzeuge beschädigt und eine Motorradfahrerin leicht verletzt. Ein 62-jähriger Pkw-Lenker soll den stockenden Verkehr übersehen haben und auf das letzte von drei haltenden Fahrzeugen aufgefahren sein, wodurch eine Kettenreaktion ausgelöst wurde.

Motorradfahrerin zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Der Unfall ereignete sich am Dienstagnachmittag auf der L202 in Fahrtrichtung Bregenz. Nach Angaben der Polizei übersah der mutmaßliche Unfallverursacher die vor ihm haltenden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurden die stehenden Autos ineinander geschoben. Besonders dramatisch war die Situation für eine 39-jährige Motorradfahrerin, deren Fahrzeug zwischen zwei Pkw eingeklemmt wurde. Die Frau kam zu Sturz und erlitt Handgelenksschmerzen sowie ein Hämatom. Sie wurde noch am Unfallort medizinisch erstversorgt. Die übrigen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall

An allen vier beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Zudem traten Betriebsmittel aus, die von der alarmierten Feuerwehr gebunden werden mussten. Die durchgeführten Alkoholtests verliefen bei sämtlichen Beteiligten negativ. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Fahrspur in Richtung Bregenz für etwa 30 Minuten gesperrt werden.