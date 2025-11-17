Vorarlberg: Auto stürzte in See, Lenker (29) starb
Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in Satteins (Bezirk Feldkirch) mit seinem Wagen in einen See gestürzt und dabei tödlich verunglückt.
Der Autofahrer hatte aus bisher unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht in einer Rechtskurve auf der Walgaustraße (L 50) die Herrschaft über seinen Pkw verloren. Er touchierte frontal einen Betonsockel und stürzte dann in den Schwarzen See. Der Lenker konnte nur mehr tot geborgen werden, teilte die Polizei am Montag mit.
Eine Polizeistreife hatte bei ihrem Eintreffen am Einsatzort im Gewässer ein vollständig unter Wasser befindliches Fahrzeug ausgemacht.
Beamte versuchten Tauchgang
Zwei Beamte versuchten daraufhin umgehend, zu dem untergegangenen Wagen abzutauchen, was aber wegen der niedrigen Wassertemperatur und der Tiefe von drei bis vier Metern nicht möglich war. Taucher der Wasserrettung bargen kurz vor 1.00 Uhr früh den Fahrer aus dem versunkenen Auto und brachten ihn ans Ufer. Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos, hieß es.
