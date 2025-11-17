Vorarlberg: Auto stürzte in See, Lenker (29) starb

Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag in Satteins (Bezirk Feldkirch) mit seinem Wagen in einen See gestürzt und dabei tödlich verunglückt.

Der Autofahrer hatte aus bisher unbekannter Ursache kurz nach Mitternacht in einer Rechtskurve auf der Walgaustraße (L 50) die Herrschaft über seinen Pkw verloren. Er touchierte frontal einen Betonsockel und stürzte dann in den Schwarzen See. Der Lenker konnte nur mehr tot geborgen werden, teilte die Polizei am Montag mit.