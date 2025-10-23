Zwei Tonnen Glasscherben kippten auf Lehrling (17) in Tirol

Ein 17-jähriger Lehrling ist Donnerstagnachmittag bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmenareal in Buch in Tirol (Bezirk Schwaz) schwer verletzt worden.

Der Bursch hatte mit einem Hubwagen insgesamt zwei Tonnen schwere Glasscheiben transportiert.

Als der Wagen bei einem Wendemanöver nicht mehr weiter kam, wollte ein Kollege den Hubwagen mit einem Stapler anheben, worauf die Scheiben auf den Lehrling fielen bzw. kippten. Feuerwehren konnten den Jugendlichen letztlich befreien.

Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Der 17-Jährige wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, sagte ein Polizeisprecher zur APA und bestätigte Medienberichte. Zuvor hatten Kollegen des Burschen vergeblich versucht, die Scheiben anzuheben. Im Einsatz standen Feuerwehrleute aus Buch, Jenbach und Schwaz.