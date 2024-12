Zillertal: Jugendlicher nach Ballbesuch tot aufgefunden

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Gallzein im Tiroler Bezirk Schwaz auf dem Nachhauseweg von einem Ball aus bisher unbekannter Ursache offenbar in einen Holzsilo gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Dies teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Der Einheimische wurde am späten Samstagnachmittag im Zuge einer Suchaktion der Feuerwehren auf dem Gelände einer Holzverarbeitungsfirma aufgefunden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.