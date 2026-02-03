Zigarette führte zu Wohnungsbrand mit Schwerverletztem in Innsbruck
57-Jähriger erlitt schwere Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Bein, auch eine tote Katze wurde in der Wohnung entdeckt.
Nachdem vergangenen Samstagnachmittag in einer Innsbrucker Wohnung im Stadtteil Pradl ein Brand ausgebrochen war, hat die Polizei nun die Ursache ermittelt. Demnach waren Zigaretten für das Feuer verantwortlich, hieß es am Dienstag seitens der Exekutive.
Bei dem Brand erlitt ein 57-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Bein. Ein 55-Jähriger wurde unverletzt mit einer Drehleiter ins Freie gebracht. Die Feuerwehr entdeckte zudem eine tote Katze.
Der 57-Jährige hatte versucht, sich unter einem Tisch in Sicherheit zu bringen. Er wurde von den Feuerwehrleuten, die mit schwerem Atemschutz angerückt waren und die Flammen bald unter Kontrolle hatten, gerettet. Das Feuer war offenbar im Schlafzimmer ausgebrochen.
