Zigarette führte zu Wohnungsbrand mit Schwerverletztem in Innsbruck

Nachdem vergangenen Samstagnachmittag in einer Innsbrucker Wohnung im Stadtteil Pradl ein Brand ausgebrochen war, hat die Polizei nun die Ursache ermittelt. Demnach waren Zigaretten für das Feuer verantwortlich, hieß es am Dienstag seitens der Exekutive.

Bei dem Brand erlitt ein 57-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung und Verbrennungen am Bein. Ein 55-Jähriger wurde unverletzt mit einer Drehleiter ins Freie gebracht. Die Feuerwehr entdeckte zudem eine tote Katze.