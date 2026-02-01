Tirol

Wohnungsbrand in Innsbruck: Mann erlitt schwere Rauchgasvergiftung

Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.
Ein zweiter Mann blieb unverletzt. Es lagen zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung vor, berichtete die Polizei.
01.02.26, 10:28

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bei einem Wohnungsbrand im Innsbrucker Stadtteil Pradl Samstagnachmittag hat ein 57-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen an einem Bein erlitten. Der Mann hatte sich unter einem Tisch in Sicherheit gebracht und wurde schließlich von der Feuerwehr gerettet. Ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher 55-Jähriger wurde mit einer Drehleiter durch ein offenes Fenster ins Freie gebracht. Dieser blieb unverletzt. Die Brandursache war vorerst unklar.

Großeinsatz der Feuerwehren bei Brand von Recyclingmaterial in NÖ

Es lagen zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung vor, berichtete die Polizei am Sonntag. Im Zuge der Löscharbeiten wurde zudem eine verstorbene Katze in der Wohnung aufgefunden. Das Feuer war offenbar im Schlafzimmer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute, die mit schwerem Atemschutz ausgerüstet waren, konnten die Flammen rasch löschen. Der Brand war mit einer starken Rauchentwicklung einhergegangen.

Agenturen  | 

Kommentare