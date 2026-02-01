Wohnungsbrand in Innsbruck: Mann erlitt schwere Rauchgasvergiftung
Bei einem Wohnungsbrand im Innsbrucker Stadtteil Pradl Samstagnachmittag hat ein 57-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen an einem Bein erlitten. Der Mann hatte sich unter einem Tisch in Sicherheit gebracht und wurde schließlich von der Feuerwehr gerettet. Ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher 55-Jähriger wurde mit einer Drehleiter durch ein offenes Fenster ins Freie gebracht. Dieser blieb unverletzt. Die Brandursache war vorerst unklar.
Es lagen zunächst keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder Brandstiftung vor, berichtete die Polizei am Sonntag. Im Zuge der Löscharbeiten wurde zudem eine verstorbene Katze in der Wohnung aufgefunden. Das Feuer war offenbar im Schlafzimmer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute, die mit schwerem Atemschutz ausgerüstet waren, konnten die Flammen rasch löschen. Der Brand war mit einer starken Rauchentwicklung einhergegangen.
