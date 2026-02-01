Wohnungsbrand in Innsbruck: Mann erlitt schwere Rauchgasvergiftung

Bei einem Wohnungsbrand im Innsbrucker Stadtteil Pradl Samstagnachmittag hat ein 57-Jähriger eine schwere Rauchgasvergiftung sowie Verbrennungen an einem Bein erlitten. Der Mann hatte sich unter einem Tisch in Sicherheit gebracht und wurde schließlich von der Feuerwehr gerettet. Ein ebenfalls in der Wohnung befindlicher 55-Jähriger wurde mit einer Drehleiter durch ein offenes Fenster ins Freie gebracht. Dieser blieb unverletzt. Die Brandursache war vorerst unklar.