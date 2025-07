Ziegen auf der Straße: Rennradunfall in Tirol

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in Weerberg ein Fahrradunfall mit Verletzungsfolge. Eine 63-jährige Österreicherin stürzte mit ihrem Rennrad, als sie auf der Kirchgasse talwärts in Richtung Inntal unterwegs war. Der Vorfall geschah gegen 16.45 Uhr in einem Bereich, wo zeitgleich eine 41-jährige Frau Ziegen über die Gemeindestraße trieb.

Ursache noch unklar

Warum die Rennradfahrerin genau in dem Moment zu Sturz kam, als die Ziegen die Fahrbahn betraten, ist laut Polizeibericht noch ungeklärt. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit untersucht. Die 63-Jährige erlitt bei dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades und musste nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle in die Universitätsklinik nach Innsbruck transportiert werden.

Behördliche Untersuchung folgt

Nach Abschluss der polizeilichen Erhebungen werden Berichte an die Staatsanwaltschaft Innsbruck sowie an die Bezirkshauptmannschaft Schwaz erstattet. Diese werden dann über mögliche weitere Schritte entscheiden. Unfälle mit Tieren auf Gemeindestraßen sind besonders in ländlichen Regionen Tirols keine Seltenheit und erfordern von allen Verkehrsteilnehmern erhöhte Aufmerksamkeit.