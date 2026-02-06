Tirol

"Bestand Handlungsbedarf": Wolf im Tiroler Oberland erlegt

Ein Wolf späht hinter einem bemoosten Felsen hervor.
Ein Wolf wurde am Donnerstagabend in Kappl im Paznauntal, Tirol, nach mehrfachen Sichtungen nahe eines Wohngebiets erschossen.
06.02.26, 08:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Wolf ist Donnerstagabend im Tiroler Bezirk Landeck erschossen worden. In der Ortschaft Kappl im Paznauntal war ein Wolf mehrmals in der Nähe des Wohngebiets nachgewiesen worden. Erst am Mittwoch gab die schwarz-rote Tiroler Landesregierung mit einer Verordnung einen Risikowolf zum Abschuss frei. 

"Mehrere Nachweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht", sagte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).

Mann (30) sprang vom Balkon seines Hotelzimmers: Schwere Verletzungen

Wolfsabschüsse werden künftig beschleunigt

Mit dem Abschuss des Tieres wurde die Verordnung aufgehoben. Insgesamt wurden im heurigen Jahr zwei Wölfe erschossen. Mitte der Woche wurde indes im Tiroler Landtag eine Novelle des Jagdgesetzes beschlossen, die im April in Kraft tritt und Wolfsabschüsse künftig beschleunigen soll. Eine Verordnung ist nicht mehr zwingend nötig, bei "unmittelbarer Gefahr" kann ein Tier auch sofort erlegt werden. Jäger können dann auch per SMS mit dem Abschuss beauftragt werden.

Agenturen, pres  | 

Kommentare