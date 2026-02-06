"Bestand Handlungsbedarf": Wolf im Tiroler Oberland erlegt

Ein Wolf ist Donnerstagabend im Tiroler Bezirk Landeck erschossen worden. In der Ortschaft Kappl im Paznauntal war ein Wolf mehrmals in der Nähe des Wohngebiets nachgewiesen worden. Erst am Mittwoch gab die schwarz-rote Tiroler Landesregierung mit einer Verordnung einen Risikowolf zum Abschuss frei.

"Mehrere Nachweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht", sagte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).