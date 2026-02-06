"Bestand Handlungsbedarf": Wolf im Tiroler Oberland erlegt
Ein Wolf ist Donnerstagabend im Tiroler Bezirk Landeck erschossen worden. In der Ortschaft Kappl im Paznauntal war ein Wolf mehrmals in der Nähe des Wohngebiets nachgewiesen worden. Erst am Mittwoch gab die schwarz-rote Tiroler Landesregierung mit einer Verordnung einen Risikowolf zum Abschuss frei.
"Mehrere Nachweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsgebiet haben deutlich gemacht, dass Handlungsbedarf besteht", sagte Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (ÖVP).
Wolfsabschüsse werden künftig beschleunigt
Mit dem Abschuss des Tieres wurde die Verordnung aufgehoben. Insgesamt wurden im heurigen Jahr zwei Wölfe erschossen. Mitte der Woche wurde indes im Tiroler Landtag eine Novelle des Jagdgesetzes beschlossen, die im April in Kraft tritt und Wolfsabschüsse künftig beschleunigen soll. Eine Verordnung ist nicht mehr zwingend nötig, bei "unmittelbarer Gefahr" kann ein Tier auch sofort erlegt werden. Jäger können dann auch per SMS mit dem Abschuss beauftragt werden.
Kommentare