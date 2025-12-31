Nächtlichem Wohnhausbrand in Tirol: Frau alarmiert Familie
Eine Frau bemerkte den Brand im Haus in Wörgl und weckte ihre Familie. Niemand wurde verletzt.
Eine 32-Jährige hat in der Nacht auf Mittwoch einen Brand in einem Einfamilienhaus in Wörgl (Bezirk Kufstein) bemerkt und ihre Familie geweckt. Nach Mitternacht dürfte es zu dem Feuer in einer Zwischendecke gekommen sein.
Löschversuche der Bewohner scheiterten, die Feuerwehr Wörgl wurde den Flammen Herr. Der Brand soll durch technisches Gebrechen im Bereich eines Ofens oder Kamins entstanden sein, verletzt wurde niemand, berichtete die Polizei am Mittwoch.
