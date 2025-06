Opposition will Abschüsse von Wölfen in Tirol erleichtern

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Opposition in Tirol fordert leichtere Abschüsse von Wölfen, die Nutztiere bedrohen.

FPÖ, Liste Fritz und Neos wollen das Almschutzgesetz ändern, um präventiv handeln zu können.

114 gemeldete Risse in 19 Tagen erhöhen den Druck auf eine schnelle Gesetzesänderung.

Arzl ist einer jener Stadtteile von Innsbruck, die früher einmal Dörfer waren und bis heute noch bäuerlich geprägt sind. Am Maxnhof präsentierte die Tiroler Landtagsopposition – FPÖ, Liste Fritz und Neos (die Grünen sind nicht an Bord) – am Donnerstag einen Dringlichkeitsantrag.

Der sieht eine Änderung des Tiroler Almschutzgesetzes vor, mit dem das Wolfsmanagement auf neue Beine gestellt werden soll. Während der Vorstoß, mit dem Abschüsse der Raubtiere erleichtern werden sollen, vorgestellt wird, knallt es im Hintergrund immer wieder. Schießen, aber nicht ausrotten? Passenderweise findet das Pressegespräch in unmittelbarer Nähe des Arzler Schießstandes statt. "Es geht den Bauern nicht um die Ausrottung des Wolfes", versichert Stefan Brugger, Obmann des Vereins Weidezone Tirol, der neben den Politikern Aufstellung genommen hat.

© Willim Christian Pressegespräch am Maxnhof in Innsbruck. Von links: Birgit Obermüller (Neos), Markus Sint (Liste Fritz), Markus Abwerzger (FPÖ), Stefan Brugger (Obmann Weidezone Tirol).

In drastischen Bildern zeichnet er einmal mehr, was passiert, wenn ein Wolf in eine Schafherde einfällt und dabei auch halbtote Tiere hinterlässt. "Wir sehen die Schmerzen in den Augen der Tiere", so Brugger. Das erzeuge "Wut auf ein Raubtier, das Wolf heißt". Seit Wölfe vor einigen Jahren nach Tirol zurückgekehrt sind, gehen die Emotionen hoch, wurde das Thema zum heißen politischen Eisen. Erst vor zwei Jahren hat die schwarz-rote Landesregierung – von der FPÖ unterstützt – eine Novelle beschlossen, mit der die Erlassung von Abschussverordnungen stark beschleunigt wurde. Nach Kärntner Vorbild Nun habe man aber feststellen müssen, "dass das nicht ausreicht", sagt Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Künftig solle präventiv agiert werden können. Ein Abschuss soll möglich sein, "wenn ein Jäger feststellt, dass ein Wolf kurz davor ist, Schaden anzurichten." Kärnten gehe diesen Weg bereits seit vergangenem Jahr.

Strafverteidiger Abwerzger vergleicht es mit der im Strafrecht geregelten Notwehr, die es in bestimmten Fällen ebenfalls ermöglicht, drohende Angriffe abzuwehren. Er gesteht aber auf Nachfrage auch ein, dass es in der Praxis nicht so leicht zu beantworten sei, ab wann eine konkrete oder drohende Gefahr für Nutztiere besteht. Die Jägerschaft sieht er dennoch nicht in einem Graubereich, "sondern die sind safe". Man wolle sich nicht vorwerfen lassen, nichts getan zu haben, sagt Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint mit Verweis auf mögliche Gefahren für Menschen. "Genug ist genug. Die Situation hat sich verschärft." Die ÖVP lasse die Bauern aber im Stich. 114 Risse in 19 Tagen So sieht das auch Brugger, der sich hingehalten fühlt. Aus Sicht der Almwirtschaft "ist der Sommer aus". Viele Tiere seien bereits wieder abgetrieben oder erst gar nicht aufgetrieben worden. Bei einer Wolfsattacke in Osttirol seien alleine 46 Schafe gerissen und ein Viertel der Herde ausgelöscht worden.