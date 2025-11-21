Wintereinbruch sorgte für Unfälle und Verletzte auf den Straßen

Der Schnee schaffte es in Tirol am Freitagvormittag bis ins Tal hinunter und sorgte dort vielerorts für Chaos. So dürften am Zirler Berg etwa zwei Lkw auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen geraten sein, ein Fahrzeug prallte gegen die Leitschiene.

Auch andere Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Laut ersten Informationen wurden beide Lkw-Fahrer verletzt, einer davon offenbar schwer. Die Rettung versorgte die beiden Männer notfallmedizinisch vor Ort und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Die komplette B177 Seefelder Straße musste daraufhin gesperrt werden.

Schon am Donnerstag kam es aufgrund der winterlichen Bedingungen zu mehreren Unfällen: Gegen 16 Uhr war ein 45-jähriger Deutscher auf der Buchener Landesstraße im Gemeindegebiet von Leutasch unterwegs, als er in einer Rechtskurve wegen der schneeglatten Straße ins Schleudern kam und mit dem entgegenkommenden Pkw eines 84-jährigen Österreichs kollidierte. Fahrzeuge wurden abgeschleppt Während beide Lenker beim Crash unverletzt blieben, erlitt die Beifahrerin des Österreichers, eine 83-jährige Frau, Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde bei einem nahegelegenen Arzt behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, berichtete die Polizei.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Telfs In Telfs kam der Lenker eines Transporters von der Fahrbahn ab und prallte auf einem Parkplatz gegen einen Lkw-Anhänger. Er starb.

Nur wenige Stunden zuvor passierte ein Unfall mit tödlichem Ausgang: Ein 56-Jähriger lenkte einen Klein-Lkw auf der Tiroler Straße von Oberpettnau, er war nach Telfs unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker dabei rechts von der Fahrbahn ab und prallte auf dem dortigen Schotterparkplatz gegen das Heck eines abgestellten Lkw-Anhängers.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Kramsach Am Donnerstag wurde auch die Feuerwehr Kramsach gemeinsam mit den Feuerwehren Münster, St. Gertraudi und Reith i. A. zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Tiroler Straße (B171) zwischen Brixlegg und St. Gertraudi alarmiert.

Obduktion angeordnet Der Lenker wurde von der Feuerwehr Telfs aus dem Fahrzeug geborgen, für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Es konnte nur mehr der Tod des 56-Jährigen festgestellt werden. Von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde eine Obduktion sowie die Sicherstellung des Unfallfahrzeuges angeordnet. In Münster im Bezirk Kufstein krachten am selben Tag ein Taxi und ein Lkw gegeneinander, zwei Personen wurden verletzt. Auch in Kematen nahe Innsbruck kam es zu einer Kollision, die ebenfalls zwei Verletzte forderte. Ein weiterer Unfall mit Verletzten passierte in Musau im Außerfern.