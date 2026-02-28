Staus in Westösterreich: Zeitverluste von über einer Stunde

Die Verkehrslage in Westösterreich ist an diesem Wochenende geprägt von dichtem Reiseverkehr. Besonders stark frequentiert waren am Samstagvormittag die Arlberg Schnellstraße (S16) , die Fernpassstraße (B179) in beiden Richtungen sowie die Zufahrtsstrecken beliebter Ski- und Urlaubsregionen wie etwa das Zillertal (B169) und das Ötztal (B186).

Zeitreserven einplanen

Auf der Inntal Autobahn (A12), am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden kam es zu mehreren Kilometern Stau in Fahrtrichtung Rosenheim. ÖAMTC-Verkehrsexperte Helmut Rechberger appelliert an die Autofahrer unbedingt Zeitreserven einzuplanen: "Zu den Verkehrsspitzen sind Zeitverluste von über einer Stunde keine Seltenheit. Bleiben Sie trotz Stau möglichst entspannt und versuchen Sie keinesfalls die verlorene Zeit durch schnelleres Fahren aufzuholen.“

Informationen zur aktuellen Verkehrslage gibt es zum Beispiel beim ÖAMTC Verkehrsservice.