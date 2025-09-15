Kamera fällt aus der Hand: Schreiender Wanderer löst Suchaktion aus

Ein 58-Jähriger hat Sonntagabend im Bereich des Roßkogels im Gemeindegebiet von Oberperfuss (Bezirk Innsbruck-Land) so laut geschrien, dass eine Suchaktion ausgelöst wurde. Seine teure Spiegelreflexkamera war ihm beim Fotografieren des Sonnenuntergangs aus der Hand gefallen, sagte er den Einsatzkräften.

Zeugen setzten den Notruf ab, nachdem sie laute Schreie und einen dumpfen Knall gehört hatten. Ein Hubschrauber machte sich auf die Suche nach dem vermeintlich Verunglückten.