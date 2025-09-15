Traktorunfall in Tirol: Vier Jugendliche verletzt, einer schwer
Bei einem schweren Unfall mit einem Oldtimer-Traktor wurden am Sonntagnachmittag in Tarrenz vier Jugendliche verletzt, einer davon schwer. Der 16-jährige Lenker soll in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, woraufhin der Traktor von der Straße abkam und sich überschlug. Alle Insassen wurden vom Fahrzeug geschleudert.
Zwei Mitfahrer im Alter von 15 und 16 Jahren saßen auf den am Traktor angebrachten Sitzflächen. Ein 17-Jähriger fuhr ungesichert auf einer am Heck montierten Holzladefläche mit.
Laut Polizeibericht geriet das Fahrzeug in einer Kurve auf das Straßenbankett und stürzte anschließend über eine angrenzende Böschung. Durch den folgenden Überschlag wurden alle vier Personen vom Traktor geschleudert.
Mit Notarzthubschrauber in Spital
Drei der Verunglückten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams gebracht. Ein Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.
