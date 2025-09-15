Traktorunfall in Tirol: Vier Jugendliche verletzt, einer schwer

Bei einem schweren Unfall mit einem Oldtimer-Traktor wurden am Sonntagnachmittag in Tarrenz vier Jugendliche verletzt, einer davon schwer. Der 16-jährige Lenker soll in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, woraufhin der Traktor von der Straße abkam und sich überschlug. Alle Insassen wurden vom Fahrzeug geschleudert.

Zwei Mitfahrer im Alter von 15 und 16 Jahren saßen auf den am Traktor angebrachten Sitzflächen. Ein 17-Jähriger fuhr ungesichert auf einer am Heck montierten Holzladefläche mit.