Randale in Innsbrucker Klinik: 21-Jähriger nach Attacken festgenommen

Ein 21-jähriger somalischer Staatsangehöriger soll am Sonntagabend in einer Innsbrucker Klinik randaliert haben. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am gegen 19 Uhr vor dem Schockraum der Klinik. Der Tatverdächtige soll sich zunächst gegenüber dem medizinischen Personal aggressiv verhalten haben, woraufhin der hauseigene Sicherheitsdienst einschreiten musste. Mehrere Sicherheitsbedienstete wurden dabei mutmaßlich durch den Mann verletzt. Deswegen wurde die Polizei alarmiert.

Als die Polizeistreife am Ort des Geschehens eintraf, musste aufgrund des Verhaltens des 21-Jährigen die Festnahme ausgesprochen werden. Der Verdächtige soll sich jedoch vehement der Festnahme widersetzt haben. Es wird berichtet, dass der Mann mehrmals versucht haben soll, einen Beamten mit dem Fuß zu treten. Trotz des Widerstands gelang es den Einsatzkräften, den Mann festzunehmen und zur Polizeiinspektion Innere Stadt zu transportieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab laut Polizei eine erhebliche Alkoholisierung des Verdächtigen.