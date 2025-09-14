Tirol: Handyakku explodiert in Zug, 200 Passagiere evakuiert

In Rattenberg (Bezirk Kufstein) ist am Samstagabend in einem Regionalzug der Handyakku eines Fahrgasts explodiert. Das Smartphone begann darauf kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof zu brennen.

Der Besitzer legte es am Boden vor der Waggontür ab und suchte nach dem Öffnen der Türe das Weite. Die alarmierten Feuerwehrmänner beförderten das Handy mit einem Fußtritt kurzerhand auf den Bahnsteig. Am Waggon kam es bis auf eine leichte Verunreinigung zu keinem Schaden.