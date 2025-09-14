Tirol: Handyakku explodiert in Zug, 200 Passagiere evakuiert
In Rattenberg (Bezirk Kufstein) ist am Samstagabend in einem Regionalzug der Handyakku eines Fahrgasts explodiert. Das Smartphone begann darauf kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof zu brennen.
Der Besitzer legte es am Boden vor der Waggontür ab und suchte nach dem Öffnen der Türe das Weite. Die alarmierten Feuerwehrmänner beförderten das Handy mit einem Fußtritt kurzerhand auf den Bahnsteig. Am Waggon kam es bis auf eine leichte Verunreinigung zu keinem Schaden.
Handyakku explodiert in Zug: 200 Personen mussten Zug verlassen
Aufgrund der starken Rauch- und Geruchsentwicklung mussten die Türen des Cityjets aber geöffnet und die gesamte Zuggarnitur belüftet werden. Die rund 150 bis 200 betroffenen Fahrgäste wurden darum mit dem nachfolgenden Zug weiterbefördert.
Während des Einsatzes blieben alle Gleise gesperrt.
