Wandergruppe in Tirol von Steinen getroffen: Zwei Frauen verletzt

Eine Wandergruppe ist am frühen Montagnachmittag in den Stubaier Alpen in Tirol von Steinen getroffen worden. Die aus sechs Frauen bestehende Gruppe war von der Hildesheimer Hütte in Richtung Pfaffenkogel unterwegs gewesen, als plötzlich „lose Steine“ auf den Wanderweg fielen, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Eine Frau wurde schwer verletzt, eine weitere leicht. Über das Ausmaß des Steinschlags konnte die Polizei vorerst keine genauen Angaben machen, in Medienberichten war indes von einem „Felssturz“ die Rede gewesen.