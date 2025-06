Vier Verletzte bei Paragleiter-Unfällen in Tirol

Gleich vier Personen sind am Samstag bei Unfällen mit Paragleitern in Tirol teils schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich im Stubaital, in Hippach, Hopfgarten im Brixental und Ellmau. Die Verletzten - ein Österreicher, zwei Deutsche und ein Slowake - wurden von der Rettung ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

In Neustift im Stubaital geriet am Samstag ein 61-jähriger Österreicher unmittelbar nach dem Start in einen Spiralflug und konnte nicht mehr aussteuern. In der Folge schlug er wuchtig am Boden auf und blieb bewusstlos liegen. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen. Zu Mittag verunfallte ein 46-jähriger Deutscher während des Landeanfluges mit seinem Paragleiter in Hopfgarten. Wegen heftiger Schmerzen nach einem Krampf im Bein verlor er die Konzentration und dadurch die Kontrolle über den Gleitschirm. Er kollidierte mit einem Baum und wurde nach der Erstversorgung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Starker Wind als Auslöser Beim Start am „Melchboden“ in Hippach wurde am Nachmittag der Gleitschirm eines 51-jährigen Deutschen von einer Windböe erfasst und klappte ein. Der Pilot hatte sich währenddessen bereits in sein Gurtzeug gesetzt, wodurch er rasch an Höhe verlor und gegen einen Stein prallte. Daraufhin wurde der Gleitschirm erneut vom Wind erfasst, weshalb der Mann noch einmal in die Höhe gerissen wurde und 20 Meter unterhalb erneut auf der Wiese aufschlug. Der Mann wurde ins Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen. Am Abend, gegen 21.15 Uhr, startete ein 43-jähriger Slowake mit seinem Gleitschirm oberhalb des Almresorts Ellmau. Aufgrund des starken Rückenwindes wurde der Gleitschirm nach dem Start nach unten gedrückt. Der Mann prallte gegen das Seil eines Zaunes. Unmittelbar nach dem Anprall stürzte er etwa fünf Meter auf eine Straße darunter. Durch den Wind zog es den Paragleiter noch weiter den Abhang hinunter, der Mann blieb nach weiteren zehn Metern liegen. Der Verunglückte wurde mit schweren Fußverletzungen ins Krankenhaus St. Johann gebracht.