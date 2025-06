Helfer mitgerissen: Drei Personen in Tirol aus Bergnot gerettet

Eine 23-jährige deutsche Bergsteigerin ist am Samstagabend am Hechenbergl im Gemeindegebiet von Innsbruck in Bergnot geraten und hat dabei zwei weitere Bergsteiger, die ihr helfen wollten, mitgerissen.

Alle drei Personen mussten mit Hubschraubern geborgen werden, die 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.