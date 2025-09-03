Versuchter Schmuckraub in Tirol: 49-Jähriger festgenommen
Mann wollte Ring aus Vitrine stehlen, eine Mitarbeiterin hinderte den Tatverdächtigen an der Flucht.
Ein 49-Jähriger soll Dienstagvormittag versucht haben, in einem Innsbrucker Schmuckgeschäft einen Ring zu stehlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete, wie der Mann den Ring aus der Vitrine nahm und versuchte, das Geschäft zu verlassen.
Sie hinderte den Tatverdächtigen jedoch an der Flucht, bis die Polizei an Ort und Stelle war. Der 49-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert, berichtete die Exekutive am Mittwoch.
