72-Jähriger aus Tiroler Krankenhaus verschwunden

Sonntagvormittag hat ein Mann das Krankenhaus in Hall in Tirol in unbekannte Richtung verlassen und ist nicht mehr zurückgekehrt. Der 72-Jährige ist gesundheitlich beeinträchtigt, berichtet die Landespolizeidirektion am Montag und bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Abgängigen.