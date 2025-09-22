Tirol: 6 Verletzte nach riskantem Überholmanöver

Bei einem Unfall im Zuge eines Überholmanövers sind Sonntagabend im Tiroler Roppen (Bezirk Imst) sechs Personen verletzt worden.

Ein 38-jähriger Deutscher hatte sein Auto auf der Tiroler Straße (B171) in eine Ausbuchtung lenken wollen. Ein nachkommender 31-jähriger Afghane setzte zum Überholen an. Dessen Pkw landete nach der folgenden Kollision in einer Böschung und prallte gegen einen Baum. Beide Lenker und vier weitere Insassen im Pkw des 31-Jährigen wurden verletzt.