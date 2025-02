Verfolgungsjagd mit Polizei: Schlepper in Tirol festgenommen

Ein 22-jähriger mutmaßlicher Schlepper aus Moldawien ist am Montag in Lienz in Osttirol nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei festgenommen worden. Die Beamten hatten zuvor versucht, das offenbar desolate Fahrzeug des jungen Mannes anzuhalten, woraufhin dieser mit hoher Geschwindigkeit davon fuhr.